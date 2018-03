Comelli tem dúvida para escalar Marília O técnico Paulo Comelli ainda não sabe se poderá contar com o volante Everaldo para o jogo do próximo sábado, às 16 horas, contra o América-RN, no estádio Bento de Abreu de Sampaio Vidal. O jogador sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita e está em tratamento intensivo. Enquanto se recupera, o treinador está fazendo os coletivos com a presença de Zé Luís em seu lugar. O ex-jogador do Mogi Mirim vem correspondendo bem nos treinamentos e, segundo Comelli, não mudaria muito o estilo de jogo da equipe com a sua entrada. O Marília está em sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 12 jogos disputados até agora conquistou cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.