Comelli tem problemas no Marília Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 pontos, o Marília voltou aos treinamentos nesta terça-feira após o empate em 2 a 2 com o até então líder Botafogo. O técnico Paulo Comelli quer aproveitar a semana para poder fazer algumas mudanças na equipe que enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira, às 20h30, pela 17ª rodada da competição. O principal desfalque é o zagueiro Vladimir. Ele foi expulso na última rodada e, graças à sua ausência, o treinador ainda estuda a manutenção, ou não, do esquema 3-5-2. Além dele o meia Bechara, com uma lesão no ligamento do tornozelo direito, também será um dos ausentes contra os pernambucanos. Para atrair a torcida, a diretoria do Marília resolveu fazer uma promoção no preço dos ingressos. O torcedor que comparecer no tobogã e na geral do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal vai pagar apenas R$ 3. Nos demais setores os preços continuam os mesmos(R$ 10 e R$ 15).