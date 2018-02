Comelli terá 10 dias para acertar Lusa O técnico Paulo Comelli ganhou dez dias para tentar arrumar a casa na Portuguesa. Após duas derrotas consecutivas - 4 a 1 para o Ceará e 1 a 0 para o Avaí - o time perdeu várias posições na classificação da Série B do Brasileiro, soma apenas 12 pontos e começa a se preocupar com o rebaixamento. Só volta a campo dia 26, contra o São Raimundo, em Manaus. A equipe ficou seis rodadas sem perder, mas os recentes insucessos deixaram claras as limitações do elenco. Nem a estréia do meia Bechara - pedido antigo do treinador -, salvou a equipe da derrota para os catarinenses, terça-feira. "Se quisermos chegar em algum lugar, precisamos de reforços", afirmou Comelli. "Perdemos jogadores importantes, com os quais contávamos para o campeonato." Antes da Série B começar, a Ability negociou os meias Rodrigo Cabral e Luciano Silva e há dez dias, o centroavante Lucas Pereira foi vendido para o Ajaccio, da França. "Houve uma perda de qualidade do grupo", insiste o treinador, que quer a chegada de mais um meia armador e um atacante. Oficialmente, ainda não se discute a possibilidade de demissão do treinador. Mas Comelli sabe que depende de resultados. "Já esperava enfrentar esse tipo de pressão, mas tenho um planejamento, que pretendo cumprir", disse. "Teremos dez dias para trabalhar, recuperar o tempo perdido e aguardar a chegada de mais contratações."