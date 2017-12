Comelli volta ao banco do Marília O Marília que enfrenta o Botafogo, domingo, às 16 horas, no Estádio Caio Martins, vai ter um reforço no banco de reservas. O técnico Paulo Comelli cumpriu 30 dias de suspensão imposta pelo STJD em virtude da expulsão contra o Santa Cruz e estará comandando a equipe contra os cariocas. Com isso, o auxiliar André Chita volta à sua função original. E, logo em sua volta, o treinador não poderá contar com o meia Bechara, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Eder deve ser a opção. No ataque, Basílio poderá estrear ao lado de Romualdo. Já o zagueiro Romildo, que volta após cumprir suspensão, deverá jogar ao lado de Andrei e Vladimir, uma vez que o treinador já admite usar o esquema 3-5-2 contra o Botafogo.