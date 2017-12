Comemoração da vitória do Real Madrid deixa 108 feridos

Pelo menos 108 pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, 18, durante a comemoração da vitória do Real Madrid no campeonato espanhol nos arredores da Praça de Cibeles, informou o serviço de emergências de Madri. Até as 2 horas, os paramédicos tinham atendido 108 feridos, a maioria com fraturas, contusões e intoxicação por álcool, disseram as fontes. A polícia teve que interferir para dispersar alguns grupos de torcedores. Os jogadores do Real Madrid, que no domingo, 17 conquistaram o 30.º título da Liga para o clube, já tinham abandonado a praça em um ônibus quando o tumulto começou.