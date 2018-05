Comemoração de título do Atlético Nacional deixa 20 feridos na Colômbia

A Colômbia voltou a ser palco de cenas de violência envolvendo torcidas organizadas na madrugada desta sexta-feira, quando o Atlético Nacional comemoraram a conquista da Copa da Colômbia. Os incidentes, em Barranquilla, deixaram 20 feridos, sendo 11 policiais e um motorista de ônibus. Apenas três pessoas foram presas.

Os torcedores barrabravas conhecidos com Los Kuervos foram apontados pela polícia local como os responsáveis pelo conflito. Além dos três detidos, outros 14 torcedores organizados foram reconhecidos pelas forças de segurança, com ajuda de câmeras. A maior parte deles é menor de ideia.

O jogo, disputado no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, foi vencido pelo Atlético Nacional por 1 a 0, gol de Ibargüen. Na ida, já havia sido 2 a 1 para o time de Medellín. O duelo em Barranquilla, porém, não acabou, uma vez que, aos 43 minutos do segundo tempo, os radicais do Atlético Nacional tentaram invadir o campo.

O clube de Medellín vive uma das melhores fases de sua história. Ganhou a Copa Sul-Americana de 2015, a Libertadores de 2016 e, agora, a Copa da Colômbia. Também está na semifinal da Copa Sul-Americana e lidera o Torneio Clausura do Campeonato Colombiano. Seus últimos insucessos - eliminação na semifinal do Abertura e na Copa da Colômbia de 2015 - haviam sido exatamente diante do time de Barranquilla.