Comemoração inusitada no Mineiro Depois de ficar famoso por marcar o gol mais rápido da história do futebol brasileiro (3s17), durante a Copa São Paulo de Juniores, o meia Fred, do América-MG, voltou a ganhar destaque - desta vez, pela rodada de quarta-feira do Campeonato Mineiro. Não pelo gol que fez, mas pela comemoração. Ao marcar o primeiro gol na vitória da equipe profissional sobre o Vila Nova por 2 a 1, o garoto de 19 anos simplesmente roubou o boné da cabeça de um guarda que fazia a segurança perto do gramado, colocou na cabeça e, ao invés de devolver, atirou o boné no chão. No intervalo da partida, Fred precisou se retratar com os policiais, que foram buscá-lo no vestiário e o acusaram de desacato. Quando retornou ao gramado, o policial recolocou o boné no chão para que o jogador o recolhesse e devolvesse. Fred também pediu desculpas e evitou que um boletim de ocorrência fosse aberto. Depois de ser revelado na Copa São Paulo, o garoto está sendo a grande atração do América no campeonato estadual. Além do gol de quarta-feira, Fred já havia marcado na vitória de sua equipe por 2 a 1, contra o Guarani de Divinópolis, na abertura do Mineiro.