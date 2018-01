Comemoração pela conquista será curta no Botafogo A festa do Botafogo pela conquista da Taça Rio será curta: a equipe recebe, na quarta-feira, o Coritiba no Maracanã, no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil, e precisa apenas de um empate para avançar na competição - venceu por 1 a 0 em Curitiba. E, no domingo, começa a decidir o título do Estadual com o Flamengo. ?Estamos felizes, mas com os pés no chão. A verdadeira decisão é contra o Flamengo?, disse o volante Túlio, autor do primeiro gol do Botafogo na vitória sobre a Cabofriense, por 3 a 1, no Maracanã, que garantiu ao clube de General Severiano o título da Taça Rio. Ídolo e artilheiro do Botafogo na temporada, com 14 gols, o atacante Dodô elogiou os companheiros pelo empenho em campo. ?Fizemos tudo direitinho: três gols no primeiro tempo e administramos a vantagem na etapa final. É o meu terceiro título em dois anos de Botafogo e isso é muito gostoso?, disse. ?Hoje [domingo] a gente disputou uma semifinal. No domingo, será a final contra o Flamengo.? O técnico Cuca estava eufórico com o primeiro título da carreira. ?A equipe soube administrar o resultado no segundo tempo, coisa que não vínhamos conseguindo. Acredito que não há favorito nessa decisão contra o Flamengo?, afirmou. Ele também parabenizou o técnico da Cabofriense, Waldemar Lemos, pelo trabalho. ?A campanha foi excelente.?