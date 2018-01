Comemorações pela vitória causam distúrbios em Paris As comemorações pela vitória da seleção francesa sobre o Brasil, pelas quartas-de-final do Mundial da Alemanha, levaram a confusões e enfrentamentos entre jovens e policiais ao longo da madrugada deste domingo, em Paris. De acordo com as autoridades locais, os tumultos terminaram com alguns feridos e dezenas de prisões. Ao final da partida em que a França venceu o Brasil por 1 a 0 e se classificou para a fase semifinal da Copa, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas da França para comemorar com bandeiras, gritos e muito barulho. A maior parte dos distúrbios aconteceu ao redor da avenida Champs-Elysée e do Arco do Triunfo - cenários habituais de comemorações esportivas e que, de acordo com a prefeitura de Paris, na noite deste sábado reuniu cerca de meio milhão de pessoas. Os problemas começaram quando grupos de jovens passaram a lançar objetos contra os policiais que haviam se deslocado à região, e várias pessoas ficaram feridas, algumas delas com cortes provenientes de garrafas de vidro quebradas. A polícia respondeu com o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo, com o intuito de dispersar os grupos violentos - que acabaram se deslocando a outras regiões da cidade. Portas e janelas de várias lojas e estabelecimentos foram danificadas, assim como carros e motos que estavam estacionados nas imediações. De acordo com a prefeitura da cidade, nenhum dos feridos está em estado grave, e a polícia local realizou 69 detenções. A França vai enfrentar Portugal, do técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, na próxima quarta-feira, em Munique, em busca de uma vaga na final.