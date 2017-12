Comentarista chinês é criticado por torcer para a Itália Torcedores na China protestaram contra o comentarista que narrou o jogo Itália x Austrália, no canal de televisão CCTV, quando este exagerou nos comentários a respeito do gol de Totti, informou nesta terça-feira a agência de notícias Xinshua. O comentarista Huang Jianxiang, segundo destacaram diversos internautas, perdeu a compostura e a neutralidade jornalística quando foi marcado o pênalti do zagueiro australiano Neill sobre Grosso. Após o lance, o comentarista começou a gritar que havia sido um "pênalti claríssimo" e "longa vida à Itália!", além de expressar que não gostava muito da Austrália. Quando Totti converteu o tento no pênalti, o comentarista - logo após dizer que o italiano carregava em seus ombros as expectativas do mundo inteiro - começou a berrar: "É gol! Acabou! A Itália não se curvou ao time de Hiddink! Feliz aniversário a Paolo Maldini (que compeltou 38 anos e foi jogador da seleção italiana nas Copas de 90, 94, 98 e 2002)! Vida longa à Itália!" Um internauta disse que Huang estava "louco" e que o melhor que podia fazer era renunciar à sua carreira, e outro disse que "Huang foi longe demais". Não contente em se posicionar abertamente de um dos lados, o locutor ainda gritou: "Vão para casa! Mas não precisam ir voando para a Austrália, já que a maioria mora na Europa mesmo. Adeus!", disse com ironia. Huang, tentando se defender, declarou que não é uma máquina e que não consegue ser imparcial o tempo todo, em nenhum momento demonstrou arrependimento pelos comentários e ainda disse: "Eu me lembro que a Austrália, uma péssima seleção, eliminou a China em 1981 durante a classificação para a Copa". É normal na China os comentaristas tenderem a serem fanáticos pelas seleções tradicionais. Na Copa de 2002, uma comentarista não teve nenhuma vergonha de chorar durante a transmissão quando a Argentina foi eliminada.