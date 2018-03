Comentarista demitido após comentário racista Um dos mais famosos comentaristas esportivos da Grã-Bretanha, Ron Atkinson, foi demitido ontem da emissora de televisão ITV após tecer comentários racistas sobre o jogador do Chelsea, o francês Marcel Desailly, que foram transmitidos para vários partes do mundo. Os comentários foram feitos após o jogo entre o Chelsea e o Monaco, da França, pelas semifinais do torneio Liga dos Campeões da Europa. Ao comentar com colegas a fraca performance do zagueiro francês, Atkinson disse, em inglês: "He´s what is known in some schools as a fucking lazy thick nigger". A tradução aproximada a aliviada para o português seria: "Ele é o tipo cara considerado por algumas escolas como um negro danado de preguiçoso". A fala de Atkinson foi captada por microfones que deveriam ter sido desligados após o final da partida. A demissão de Atkinson é destaque nos principais jornais britânicos de hoje.