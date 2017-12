Comentarista Eto´o cutuca Drogba e aposta em Ronaldinho Duas horas antes da partida entre México e Irã, o comentarista da televisão de Camarões tinha muitas dificuldades para comer um sanduíche com três lingüiças. O assédio de crianças mexicanas e iranianas, além de jornalistas mais velhos era impressionante. Era Samuel Eto´o, o atacante do Barcelona, que está trabalhando para a televisão de seu país atende a todos com muita atenção. Até que a fome aperta e ele diz que precisa comer para trabalhar bem. Quem não entende o recado, é convencido pelo câmera de Eto´o, alguém que não pesa menos de 150 quilos. Findo o sanduíche, ele tira mais algumas fotos e só se vai quando ouve um convite imperioso. ?Vamos, Samuel, não dá para atrasar?. Era Gabriel Batistuta, companheiro de trabalho. A simpatia de Eto´o diminuiu muito quando o assunto era Didier Drogba, de Costa do Marfim. ?Ele fez um bom gol contra a Argentina, mas nunca será o número 1 da África. Ele sempre foi o meu segundo e vai continuar sendo.? Ele elogia Costa do Marfim, a quem viu jogando bem contra a Argentina, mas com ?pouca sorte.? Brasil é o favorito de Etoo, mas a única certeza do camaronês é sobre quem será o grande jogador da Copa. ?Ronaldinho está muito bem. O momento que ele passa é inigualável. É melhor do que o Kaká, que também é muito bom. Ninguém vai jogar nesta Copa como o Ronaldinho.?