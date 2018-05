Comer grama

O Palmeiras está em situação excelente no Brasileiro, lidera com ligeira folga e depende apenas de si para botar a mão na taça. Basta ter a cabeça e os pés no lugar nas cinco rodadas que restam para o término. Mesmo assim, não gosta de maré mansa e não perde o costume de brigar contra próprios fantasmas. Vai ter tanta vocação para arrumar confusão lá na Calábria!

O tema atual de adrenalina e bílis é o gramado. Já há algum tempo se repete a ladainha de descer a lenha no estado do gramado do Allianz Parque. Parece que todo mundo combinou no discurso pra baixo.

Uma hora vem Cuca e diz que desse jeito não dá, pois atrapalha o toque de bola, emperra a fluidez da equipe. Jogadores seguem o mestre. O diretor Alexandro Matos, mais diplomático, pediu à WTorre para ter “carinho”. O presidente Paulo Nobre, não se bica muito com os responsáveis pelo local, falou em “desrespeito” com o time e não quer conversa de grama sintética.

Não se tira a razão palmeirense. De fato, não é necessário sequer passear pelo quadrilátero para notar que o piso anda mais irregular do que as ruas da cidade, tem mais falhas do que muitas das arenas erguidas para o Mundial. A precariedade, até dias atrás, agredia a olho nu, mesmo pela telinha da televisão. Os shows no velho Palestra rendem uma grana boa e uma grama rala. Os artistas da bola sentem dificuldade.

A reclamação, porém, soa inoportuna, vem fora de hora. No momento, cabe discurso pra cima, para inflamar elenco e torcida e fazer com que acreditem no fim do jejum de 22 anos.

Sem essa de usar o tom do Hardy, aquela hiena do antigos desenhos de Hanna & Barbera que, diante do mínimo contratempo, tinha como bordão “Ó vida, ó céus, ó azar!” Esperava sempre o pior. Antes, a reação tem de ser a do Lippy, o leão otimista, sempre disposto a ideias criativas para a dupla.

Cuca fará bem se der um bico na lamentação e estimular a rapaziada sob o comando dele. Em vez de chamar a atenção a todo momento para o tapete gasto que tal encorajá-los a superar desafios a todo custo? Linguagem positiva, do gênero, “nenhuma pedra nos para”, “time campeão joga até em terra batida”, “é preciso comer grama”. Se bem que o material agora é novo...

Caramba, isso que a galera quer ouvir. Não é à toa que se esgotaram ingressos para o clássico desta tarde com o Inter. A massa alviverde (sem trocadilho) acredita na arrancada e imagina, como contrapartida, que seus astros tenham convicção idêntica. Esperança, a não confundir-se com pressão ou cobrança, tampouco com presunção. Os atletas ficam inquietos com insistência em tecla rouca e desafinada. A tensão deve ir para os concorrentes, eles é que estão na sombra do líder.

Os palestrinos têm a vantagem adicional de irem à luta conscientes do que precisam. De novo, como na semana passada, jogam depois do Flamengo (que ontem topou com o Botafogo). Não vale repetir erro de postura apresentado na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, ou seja, molenga, sem disposição para vitória, satisfeito com possibilidade de empate.

Passar pelo Inter representa salto enorme para a conquista. Uma conta simples – e sem levar em consideração o duelo carioca do sábado – mostra que acumular outros 9 pontos em casa por ora representariam 99% de chances de título. O Palmeiras, com 67, recepciona ainda o Botafogo e a Chapecoense. Joga fora contra Atlético-MG e Vitória. Difícil? Fácil? Será de acordo com o que produzir – ou deixar de apresentar.

Cuca tem a tarefa de encontrar substituto de Moisés, fora por acúmulo de cartões. O titular é uma das colunas ao lado de Tchê Tchê. Dupla discreta e eficiente. Se optar por Thiago Santos, sinaliza com preocupação com a marcação. Se colocar Jean (e Fabiano na direita), aumenta poder de fogo nas finalizações. Arriscaria esquema atrevido para amedrontar o rival logo de cara. E para mostrar quem manda na casa verde.

E o Gabriel Jesus? Hora certa para o moço despertar e se consagrar.