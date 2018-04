Comerciais da Copa ficam entre virais mais compartilhados do ano

Segundo pesquisa realizada pela agência de marketing Unruly Media e divulgada pela revista AdWeek, comerciais ligados à Copa do Mundo de 2014 estão entre os virais mais compartilhados do ano no Youtube.

Entre eles, estão duas produções da marca de materiais esportivos Nike. 'O último jogo' - animação em que craques de diferentes países se juntam para defender o planeta contra seus clones - ficou no 3º lugar da lista. Já 'Quem ganha fica', em que jogadores amadores 'se transformam' em estrelas ao disputar uma 'pelada', é o 8º vídeo mais compartilhado do ano.

A ponta da lista ficou com o clipe da música 'La La La', composta pela cantora Shakira para o Mundial do Brasil. Na esfera futebolística, também está presente um comercial da marca Castrol que mostra um duelo do brasileiro Neymar com o piloto de rali Ken Block em 11º lugar.

CONFIRA OS VÍDEOS

11º - Castrol: "Footkhana: Neymar Jr. x Ken Block"

8º - Nike: "Quem ganha fica"

3º - Nike: "O último jogo"

1º - Activia: "Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown"