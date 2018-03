Comercial assume liderança na Copa Estado O Comercial foi o grande beneficiado com os resultados dos jogos deste sábado válidos pela quinta rodada da Copa Estado de São Paulo. A vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, em Bauru, levou o time do técnico Pinho à liderança do Grupo 4 da competição, ao lado do Barretos, com nove pontos ganhos. Os donos da casa, que se vencessem poderiam assumir a ponta da chave 3, mantiveram-se na quarta posição. O Jaboticabal também venceu fora de casa e pelo mesmo placar. Jogando em São José do Rio Preto, ganhou do América e pulou para o terceiro lugar do Grupo 4, com sete pontos. Fechando a rodada o Rio Claro empatou por 2 a 2 com o São Caetano B. Se o resultado foi ruim para os donos da casa, que chegaram aos quatro pontos, foi ainda pior para o time do ABC Paulista, que ficou com dois pontos e se manteve na lanterna do Grupo 1.