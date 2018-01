Comercial carimba a faixa do Santos O Comercial venceu neste domingo o Santos por 1 a 0, com gol de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo, cobrado pelo veterano jogador Palhinha, e carimbou a faixa de campeão brasileiro do time santista. O goleiro Fábio Costa chegou a tocar na bola, mas não defendeu. Foi o último lance do primeiro tempo. Apesar de ser um jogo entre uma frágil equipe da Série A2 e o atual campeão nacional, a partida foi equilibrada com as duas equipes buscando a vitória. No começo do jogo o Santos pressionou bastante, conseguindo três escanteios e uma falta antes dos três minutos de jogo. Durante todo o primeiro tempo as duas equipes atacaram e os dois goleiros fizeram boas defesas, principalmente o do Comercial - Milagres - que salvou a equipe de Ribeirão por várias vezes, inclusive com lances de bola parada. No início do segundo tempo, o Santos já sem Diego, André e Bruno, que foram substituídos, voltou a buscar o empate e Robinho e Elano perderam um gol praticamente feito. Aos 9 minutos do segundo tempo Chem levou o segundo cartão amarelo do jogo e, sem seguida o vermelho. Mesmo com 9 jogadores, o Comercial - que havia perdido a última disputa para o Santos por 5 a 0 - segurou o resultado. As duas equipes aproveitaram o jogo-treino para fazer várias substituições - 11 ao todo - e testar seus jogadores. Antes do início do jogo, além da entrega das faixas de campeão aos jogadores do Santos, o Comercial homenageou também o técnico Émerson Leão, que iniciou sua carreira em Ribeirão.