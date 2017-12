Comercial de Ronaldinho gera dúvidas Só falta o próprio Ronaldinho Gaúcho e a empresa que criou a chuteira do famoso comercial, a Nike, admitirem oficialmente: a cena do melhor jogador do mundo chutar a bola e acertar, quatro vezes seguidas, o travessão é uma montagem. Por enquanto, talvez orientado pelo departamento de marketing da Nike para deixar o benefício da dúvida no ar ? o mundo esportivo questiona a veracidade das imagens -, Ronaldinho apenas alimenta a discussão, como nesta terça-feira, depois do treino do Barcelona para o jogo diante do Real Madrid, no sábado. ?Não acho que seja muito complicado, basta treinar bastante?, disse, rindo. Dois jogadores que atuam também na Espanha, Belletti, companheiro de Ronaldinho no Barcelona, e Zidenide Zidane, craque francês do Real Madrid, já manifestaram sua opinião: é um truque. ?Olha, o Ronaldinho é capaz de fazer coisas impressionantes, mas jogar a bola quatro vezes na trave para voltar no peito...Ninguém viu, só ele e o pessoal da produção?, comentou Belletti. Zidane não deixou nada no ar a respeito do que pensa. ?É impossível?. Era para ser apenas um vídeo no site da Nike, mas a repercussão do comercial ganhou tamanha dimensão que, em breve, chegará nas TVs do mundo inteiro. Um funcionário da Nike se aproxima da margem do campo do Barcelona com uma mala dourada e retira um par de chuteiras brancas, com uma pequena aba dourada sobre o cadarço, onde surge em alto relevo a letra R. Ronaldinho a veste e começa a bater bola no Nou Camp. Sem que caia na grama, a transporta fazendo embaixada até a meia lua. De sem pulo, chuta na direção do gol. A bola bate no travessão e retorna a seu peito. Mais demonstrações impressionantes de controle da bola e, de primeira, a lança para o travessão outras três vezes, mais ou menos da mesma posição, a meia lua. ?Vocês estão duvidando do meu potencial?? questionou, sempre rindo, ainda quando a seleção brasileira estava em Abu Dhabi, no último sábado. ?Foi gravado em TV aberta e não é uma montagem. Costumo fazer isso nos treinamentos e só repeti?, afirmou nos Emirados Árabes.