Comercial defende liderança da Copa Estado Dos três jogos que abrem a 15ª rodada da Copa Estado de São Paulo nesta sexta-feira, Comercial e Matonense fazem o principal confronto. A partida, válida pelo grupo 4, acontece no estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, às 20h30. Liderando sua chave, com 33 pontos, o Comercial defende a marca de oito jogos sem perder. Já o time de Matão, vice-líder com 29 pontos, tenta desbancar seu concorrente direto à vaga das oitavas-de-final. Ainda pelo grupo 4, o Sertãozinho (terceiro colocado, com 22 pontos) recebe também nesta sexta-feira a Francana (sexta, com 13), às 20 horas. No outro jogo, pela chave 2, às 16 horas, o Guarani-B (sexto lugar, com 18) encara o Rio Claro (terceiro, com 20). Confira os demais jogos da rodada: Sábado - XV de Piracicaba x Palmeiras-B, América x Paraguaçuense, Taquaritinga x Barretos e Inter de Bebedouro x Jaboticabal; domingo - Rio Branco x Ituano, São Bento x Juventus, ECO x Atlético, Santo André x São Caetano-B, São Paulo-B x Nacional, Ferroviária x XV de Jaú, Araçatuba x Marília-B, Mirassol x Rio Preto e Olímpia x Noroeste.