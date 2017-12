Comercial defende liderança na Copa Estado Os quatro melhores times do Grupo 4 da Copa Estado de São Paulo estarão em campo nesta sexta-feira, abrindo a 11ª rodada da competição. O destaque é para o líder Comercial, que tem 23 pontos e recebe a Internacional de Bebedouro, 7ª colocada com 6. Vice-líder com 20 pontos, a Matonense também joga em casa, contra o Barretos, que tem 17 e está em terceiro lugar. Já o Sertãozinho, quarto colocado com 15, recebe o Taquaritinga no estádio Frederico Dalmazo. No grupo 1, São Caetano B e Nacional jogam no estádio Anacleto Campanella. Com oito e cinco pontos, respectivamente, os dois times ocupam a penúltima e última posições da chave.