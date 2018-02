Comercial demite técnico na Série A-2 O dérbi entre Comercial e Botafogo, domingo, em Ribeirão Preto, terminou 1 a 1 - atraiu apenas 1.819 torcedores ao estádio. Mas trouxe conseqüências nesta segunda-feira, com a demissão do técnico Edson Vieira, do Comercial. Apesar da troca de técnico, o Comercial está em melhor situação do que o rival no Campeonato Paulista da Série A-2. Ocupa a 5.ª colocação do grupo 1, enquanto o Botafogo está em 9.º lugar, com 9. Mesmo assim, os dois correm risco de rebaixamento.