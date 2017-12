Comercial derrota Bragantino na A2 Com a derrota por 1 a 0 para o Comercial, nesta sexta-feira à noite, em Ribeirão Preto, o Bragantino perdeu a chance de chegar à liderança da Série A2 do Campeonato Paulista. Além disso, o time de Bragança Paulista foi o penúltimo a perder a invencibilidade na competição, na oitava rodada. Agora, o único invicto é o líder Marília, com 15 pontos. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Chuba, num chute de fora da área, no ângulo, aos 41 minutos do primeiro tempo. O jogo foi fraco tecnicamente, mas o Comercial melhorou a sua situação na tabela, chegando aos 11 pontos. O Bragantino tem 13. No outro jogo desta sexta-feira, em Birigui, Bandeirante e Paraguaçuense empataram por 0 a 0. O Bandeirante chegou aos 11 pontos, enquanto a equipe de Paraguaçu Paulista tem 8. No complemento da oitava rodada, o líder Marília jogará em casa contra o Rio Preto (11 pontos). Em Guarulhos, o vice-líder Flamengo (14) receberá a Francana (12).