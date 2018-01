Comercial deve ter campo interditado A noite do dia 13 foi terrível para o Comercial, de Ribeirão Preto, dentro e fora de campo. O time perdeu por 3 a 0 para o Oeste, de Itápolis, pela sexta rodada do Grupo 1 da Série A2 do Campeonato Paulista, é um dos lanternas, demitiu o técnico Wantuil Rodrigues na manhã desta sexta-feira e o Estádio Francisco Palma Travassos poderá ser interditado após a invasão de vários torcedores, quase ao final da partida. Nas cadeiras sociais do estádio, uma confusão deprimente, envolvendo torcedores e PMs após o estouro de uma bomba de gás lacrimogêneo. A PM abriu inquérito interno para apurar o caso e afastou o responsável, embora informe que o estouro da bomba tenha sido acidental. No campo, o Comercial não mostrou força para superar o adversário, nem com a estréia do experiente meia Palhinha (ex-São Paulo) no estadual. O juiz Marcelo Rogério ainda atrapalhou, marcando um pênalti inexistente do goleiro Milagres, que não evitou a abertura do placar. O time da casa sofreu o segundo gol. Jogadores e o técnico Rodrigues pediram impedimento, que não houve. Rodrigues foi expulso. No início do segundo tempo, o terceiro gol do Oeste liqüidou o Comercial. Alguns torcedores, revoltados com o time, se voltaram contra o narrador de uma rádio de Itápolis, que gritou o gol empolgadamente. Mauro Guerra, além de narrador, é presidente do Oeste. Os equipamentos da emissora foram destruídos e Guerra narrou o restante da partida por um telefone celular. Mas a situação se agravaria ainda mais. Aos 30 minutos, uma correria começou na ala das cadeiras sociais. Uma bomba de gás lacrimogêneo estourou perto de uma criança. Vários torcedores, muitos deles embriagados, partiram para cima dos policiais, que soltaram outra bomba para evitar o confronto. Um médico tentou socorrer a criança e recebeu uma pancada de cacetete na cabeça, desferida por um PM. O portão foi fechado. Reforços, com cães e cavalaria, chegaram depois. Não houve confronto físico, mas xingamentos e pedidos de punição para o responsável pelo lançamento da bomba. Aos 39 minutos, o jogo foi interrompido por dez minutos, pois vários torcedores da arquibancada invadiram o gramado. A invasão deverá resultar, nos próximos dias, na interdição do estádio. A única coisa boa do jogo foi o futebol apresentado pelo Oeste, um time modesto, aguerrido, sem estrelas, com padrão tático definido e conduzido pelo técnico Roberto Fonseca. A equipe é forte candidata ao acesso à Série A1. Na mesma noite, outro fiasco na A2: perdendo por 2 a 0 para o Taquaritinga, líder do Grupo 1 com 15 pontos, e com três jogadores expulsos, o Mirassol, em casa, promoveu o cai-cai de outros dois, aos 20 minutos do segundo tempo. Assim, com o número insuficiente de jogadores em campo, a partida foi encerrada. Mais um vexame do futebol brasileiro.