Comercial dispensa Palhinha e Milagres O Comercial, de Ribeirão Preto, um dos últimos colocados da Série A2 do Campeonato Paulista, demitiu hoje os seus dois jogadores mais experientes: o meia Palhinha (ex-São Paulo) e o goleiro Milagres. "Não estavam dando certo, não fizeram o que imaginávamos", disse o presidente do clube, Santino Soares, que acrescenta: "Se eu pudesse mandar mais gente embora, eu mandava." Soares está insatisfeito com o grupo, pois montou um time pensando em chegar à Série A1 e o elenco revelou-se um fiasco. O Comercial tem 10 pontos, no Grupo 1, adiante apenas do Mirassol (10) no critério de desempate e do Bandeirante (9), de Birigüi. Faltam apenas duas rodadas. O Comercial enfrentará o líder Oeste (27), em Itápolis, amanhã, e receberá o Olímpia, domingo (16). O último colocado será rebaixado para a A3 em 2004 - no Grupo 2, o Sãocarlense (3) já caiu. Palhinha, assim, colecionou mais um vexame em sua carreira: no Botafogo, em 1999, também foi um fiasco e saiu igualmente antes do término da competição.