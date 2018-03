Comercial e Bandeirante com vagas na A2 Comercial e Bandeirante, líderes do Grupo 1, com 29 pontos, garantiram vagas na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, que teve sua penúltima rodada concluída neste domingo. As outras duas vagas devem ser preenchidas por Mirassol e Araçatuba, com 26 pontos cada. À noite, o Noroeste venceu o Nacional, por 3 a 1. Estão definidos os quatro clubes rebaixados para a Série A3 em 2006. O Rio Preto fará companhia a Francana, Flamengo de Guarulhos e Matonense. O rebaixamento do Rio Preto foi decretado neste domingo à tarde com a vitória do Sertãozinho fora de casa sobre o Olímpia por 3 a 1. Assim, o Sertãozinho chegou aos 24 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Rio Preto, que chegou aos 18 pontos após a vitória em casa, por 3 a 1, sobre o Bandeirante, pela manhã. No Grupo 2, só falta uma vaga, mais próxima do Noroeste, que venceu, em casa, o Nacional, por 3 a 1, nesta noite. O time de Bauru chegou aos 29 pontos, três a mais do que o Nacional. À tarde, no Vale do Paraíba, o Taubaté confirmou seu favoritismo e goleou a rebaixada Matonense por 5 a 0. Com 27 pontos no Grupo 2, o Taubaté briga pela quarta vaga. Três times já estão garantidos: São Bento (42 pontos), Juventus (33) e Bragantino (32). Confira os resultados da penúltima rodada: Bragantino 3 x 2 Juventus, São Bento 2 x 0 Flamengo, Araçatuba 4 x 2 Botafogo, Oeste 2 x 1 Guaratinguetá, Comercial 3 x 0 Taquaritinga, Rio Preto 3 x 1 Bandeirante, Mirassol 1 x 0 Francana, Taubaté 5 x 0 Matonense, Olímpia 1 x 3 Sertãozinho e Noroeste 3 x 1 Nacional. Classificação: Grupo 1 - 1) Comercial 29; 2 )Bandeirante 29; 3) Mirassol 26; 4) Araçatuba 26; 5) Taquaritinga 24; 6) Sertãozinho 24; 7) Olímpia 23; 8) Botafogo 22; 9) Rio Preto 18; 10) Francana 9. Grupo 2 - 1) São Bento 42; 2) Juventus 33; 3) Bragantino 32; 4) Noroeste 29; 5) Taubaté 27; 6) Nacional 26; 7) Oeste 20; 8) Guaratinguetá 15; 9) Flamengo 10; 10) Matonense -9.