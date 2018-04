Comercial e Inter vencem na Copa FPF O Comercial se manteve na liderança do Grupo 2 da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) ao derrotar o Barretos por 2 a 0 em Ribeirão Preto na tarde deste sábado, pela nona rodada. O Comercial, já classificado, soma 20 pontos, e se reabilitou da inesperada derrota sofrida na última rodada, em casa, para o Sertãozinho, por 1 a 0, quando perdeu a invencibilidade. O Barretos, por sua vez, ficou na terceira colocação, com 11 pontos, mas com chances de chegar à segunda fase. Os dois gols do Comercial saíram no segundo tempo. Emerson abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo, com um sem pulo, e Buiú fechou o placar aos 42, completando de carrinho um cruzamento na pequena área. Em Capivari, a classificada Ponte Preta decepcionou e perdeu para a Inter de Limeira, também por 2 a 0 com os gols surgidos em lances de bola parada. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Da Silva fez o primeiro gol cobrando falta e Bruno, aos 7 minutos da e tapa final, ampliou em cobrança de pênalti. Apesar do resultado, a Ponte Preta, já classificada, continua na terceira posição do Grupo 3, com 14 pontos, e a Inter ocupa apenas o quinto lugar, com oito pontos e brigando pela quarta vaga.