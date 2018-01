Comercial e Marília abrem torneio Criada para amenizar a crise dos clubes do interior do Estado, começa neste sábado, às 10h30, a Copa do Interior com o jogo entre Comercial e Marília, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto . Além da premiação aos clubes a outra motivação será a transmissão de jogos, ao vivo, pela TV Record. A emissora vai sempre mostrar os jogos aos sábados pela manhã. Os 16 clubes foram divididos em dois grupos - Oeste e Leste. Na primeira fase eles se enfrentam dentro de seus próprios grupos, em turno e returno, passando à segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo. A semifinal acontece apenas em um jogo e a final em dois jogos. Além da cota de R$ 60 mil para cada participante, o campeão embolsa R$ 150 mil e será indicado para a Copa do Brasil do próximo ano, enquanto o vice-campeão garantirá uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C além de ganhar o prêmio de R$ 50 mil. O Comercial, penúltimo colocado na Série A-2, se apresenta com um time jovem, baseado em seus juniores. O técnico Ari Mantovani conta com alguns reforços como os atacantes Cléber e Fábio Zeni. O atacante Reginaldo, artilheiro da Série A-3 do Campeonato Paulista, pelo Garça com 29 gols, foi a grande contratação do Marília. Mas a base da equipe será formada por juniores, recém-promovidos das categorias de base. No banco, o experiente Wanderley Paiva comandará a equipe em busca de uma boa campanha. A primeira rodada será completada domingo com sete jogos, todos com início às 11h00.