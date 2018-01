Comercial e Matonense empatam por 1 a 1 Já classificados para as quartas-de-final e apenas cumprindo tabela na Copa Estado de São Paulo, Matonense e Comercial empataram, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Matão, pela última rodada. O Comercial encerrou sua participação nesta fase com o maior número de pontos entre todos os participantes: 49. A Matonense ficou com 43 pontos no mesmo Grupo 4. Seis times já estão classificados para as quartas-de-final: Santo André, Juventus, Ituano, Marília B, Comercial e Matonense. Faltam apenas mais dois times que depois vão lutar pelo título que valerá uma vaga na Copa Brasil de 2004.