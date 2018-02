Comercial e Portuguesa Santista empatam na Série A-2 Comercial e Portuguesa Santista estrearam no Campeonato Paulista da Série A-2 empatando por 1 a 1, neste sábado à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). O resultado foi justo e os dois times esperam brigar pelo título da temporada. O time de Santos saiu na frente logo aos 13 minutos, quando Fabinho desviou de cabeça o cruzamento do lado direito. O empate aconteceu somente aos 33 minutos do segundo tempo, através de Nei Bala, também de cabeça. Na próxima rodada, o Comercial vai enfrentar fora de casa o Rio Preto, terça-feira, às 20h30. A Santista receberá o Palmeiras B, quarta-feira, no Ulrico Mursa.