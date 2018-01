Comercial e Sertãozinho também ganham A vitória do Comercial por 3 a 0 sobre o Olímpia, na casa do adversário, encerrou os jogos deste sábado pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com o resultado, o Olímpia ficou na sétima posição do Grupo 1, com 17 pontos, enquanto o alvinegro de Ribeirão Preto ficou com 24 pontos e assumiu a vice-liderança. Os gols da vitória foram marcados por Giuliano, de pênalti, Marcinho e Douglas. Mesmo jogando em casa, o Taquaritinga sofreu sua segunda derrota consecutiva ao cair diante do Sertãozinho, por 2 a 1. Com o resultado, o ex-líder CAT, que na última rodada tinha perdido pelo mesmo placar para a Francana, ficou na quarta posição do Grupo 1, com 21 pontos, enquanto o Touro dos Canaviais subiu para o oitavo lugar, com 17 pontos, fugindo da ameaça do rebaixamento. Os visitantes saíram na frente com Roni, de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo. O time da casa empatou com Goiano, cobrando pênalti, aos 14 minutos da etapa final, mas sofreu o segundo aos 37 minutos com Williams.