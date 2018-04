Comercial e Sorocaba jogam pela A2 Comercial e Atlético Sorocaba abrem amanhã, às 16h, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, a segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Ambos buscam a primeira vitória na competição. O Comercial, que tem 1 ponto e é dirigido por Carlos Pinosa, apenas empatou na estréia contra o Sãocarlense e terá as estréias do lateral Biro (ex-Palmeiras) e do atacante Marco Aurélio (ex-Sãocarlense). Já o Atlético, comandado por Luís Carlos Martins e com forte investimento da seita do Reverendo Moon, foi derrotado no primeiro jogo, em casa, pelo Flamengo de Guarulhos. Outros sete jogos completam a rodada no domingo (27). Apenas o campeão garantirá o acesso à Série A1 de 2003 e o vice disputará uma repescagem contra o penúltimo da divisão acima. Como a fase classificatória será em turno único, todas as partidas são decisivas.