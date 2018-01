Comercial empata na rodada da Copa Estado Nada de revanche. Tanto Sertãozinho como Comercial não se importaram tanto com o jogo disputado pela Copa Estado de São Paulo, nesta sexta-feira à noite, em Sertãozinho, uma vez que priorizaram a disputa do Brasileiro da Série C. Por isso mesmo, o empate por 1 a 1 acabou sendo justo e agradou os dois clubes. Na quarta-feira, em Ribeirão preto, o Sertãozinho venceu por 3 a 2 pela Série C. Na Copa Estado, porém, os dois times estão praticamente classificados dentro do Grupo 4. O Comercial lidera, agora, com 38 pontos, enquanto o Sertãozinho é terceiro, com 27. "Não podíamos arriscar de perder algum jogador importante", justificou o técnico Pinho, do Comercial, preocupado com o clássico de domingo contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, válido pela competição nacional. Outros três jogos foram realizados pelo Grupo 4, o Barretos (5º com 23 pontos) empatou com o Internacional de Bebedouro (penúltimo com 14 pontos). A Francana, também com time misto, venceu o Taquaritinga, por 2 a 0. A Matonense manteve a segunda posição ao vencer, de virada, o Jaboticabal, por 2 a 1. Pelo Grupo 1, o São Caetano-B venceu o Eco, de Osasco, por 3 a 1, com os dois times somando 19 pontos ao lado de São Bento e São Paulo-B. Este é o grupo mais equilibrado até agora. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 28; 3º) Atlético Sorocaba - 24; 4º)São Bento, São Paulo-B, ECO e São Caetano-B - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 1º) Ituano - 32 pontos; 2º) Rio Claro - 26; 3º) Rio Branco 23; 4º) Guarani-B, Palmeiras-B e XV de Piracicaba - 21; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 1º) Marília-B - 32 pontos; 2º) Olímpia - 28; 3º) Noroeste e Araçatuba - 25; 5º) Mirassol - 22; 6º) América - 19; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 6. Grupo 4 1º) Comercial - 38 pontos; 2º) Matonense - 36; 3º) Sertãozinho 27; 4º) Jaboticabal - 26; 5º) Barretos - 23; 6º) Francana - 17; 7º) Inter de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.