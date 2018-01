Comercial estuda rival para novo Come-Fogo O técnico Pinho começa a definir nesta quinta-feira o time que disputará, no domingo, às 17 horas, no Estádio Francisco Palma Travassos, o segundo clássico Come-Fogo, contra o rival Botafogo. O treinador do Comercial está à espera da partida do rival contra o Sertãozinho, nesta quarta-feira, para ter uma idéia de como vai formar a equipe, e promete que só vai revelar a escalação no dia do jogo. O volante Marcos Antônio, que está se recuperando de contusão e não disputou o primeiro clássico local, deverá ser a novidade na equipe. No primeiro jogo, apesar do Comercial ter tido várias oportunidades de gol, o time pecou nas conclusões e deposita suas esperanças em Osny, autor do gol na semana passada. Já o técnico do Botafogo, Roberto Fonseca, garantiu que só vai começar a se preocupar com o clássico ribeirão-pretano depois do jogo desta quarta-feira contra o Sertãozinho. Mas adiantou que vai colocar em campo um time mais ofensivo. "Fizemos uma partida dentro da normalidade, começando mal, melhorando depois dos 20 minutos e perdendo gols", explicou. Para montar o time, ele aguarda a regularização dos documentos de transferência do lateral-esquerdo Tita, do zagueiro Aderaldo e do atacante Silvinho. O zagueiro Nílson, contundido, provavelmente ficará de fora.