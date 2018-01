Comercial garante vaga na Copa Estado Mesmo com alguma dificuldade, o Comercial venceu o Taquaritinga, por 3 a 2, nesta sexta-feira à noite, na abertura da 19ª rodada da Copa Estado, no Estádio Palma Travassos. O time da casa chegou aos 44 pontos e garantiu sua vaga na segunda fase do Grupo 4. O time perdedor, sem chances de classificação, continua com apenas cinco pontos. A Matonense, também pelo mesmo grupo, venceu a Internacional de Bebedouro, por 3 a 0, chegando aos 38 pontos e bem perto da segunda vaga. A Francana, em casa, empatou sem gols com o Barretos, dois times que estão fora da briga pela classificação. O Sertãozinho aproveitou bem o fato de jogar em casa para vencer o Jaboticabal por 3 a 1. No Grupo 1, o São Caetano B perdeu por 2 a 0 para o Atlético Sorocaba, que em terceiro lugar, com 30 pontos, continua na briga por uma vaga. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santo André - 40 pontos; 2º) Juventus - 34; 3º) Atlético Sorocaba - 30; 4º) São Bento, São Paulo B e ECO - 22; 7º) São Caetano - 19; 8º) Nacional - 9. Grupo 2 - 1º) Ituano - 36 pontos; 2º) Rio Branco e Rio Claro - 29; 4º) Guarani B - 27; 5º) Palmeiras B e XV de Piracicaba - 24; 7º) Ferroviária - 19; 8º) XV de Jaú - 7. Grupo 3 - 1º) Marília B - 38 pontos; 2º) Olímpia 31; 3º) Noroeste e Araçatuba - 28; 5º) América 25; 6º) Mirassol - 22; 7º) Rio Preto - 15; 8º) Paraguaçuense - 9. Grupo 4 - 1º) Comercial - 44 pontos; 2º) Matonense - 38; 3º) Sertãozinho - 33, 4º) Jaboticabal - 29; 5º) Barretos - 27; 6º) Francana - 18; 7º) Internacional de Bebedouro - 14; 8º) Taquaritinga - 5.