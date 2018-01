Comercial goleia Bandeirante na A-2 Abrindo a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Comercial conseguiu uma expressiva goleada sobre o Bandeirante, por 5 a 1, nesta sexta-feira à noite, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Com esta vitória, o Comercial chega aos oito pontos, enquanto o Bandeirante fica com 10 pontos, na terceira posição. Os gols do time da casa foram marcados por Carlos Eduardo, Dudu, Marquinhos, Matheus e Chuba, enquanto Adão fez o gol de honra para o tim e de Birigui que esteve numa noite muito ruim. Em Araçatuba, o Atlético Sorocaba conseguiu sua segunda vitória seguida, ao passar pelo Araçatuba, por 2 a 1. O time da casa continua numa péssima situação, ainda sem somar ponto. O Atlético, em plena reação, chegou aos sete pontos ganhos. Válder abriu o placar pra o Atlético, aos 17 minutos do primeiro tempo. O Araçatuba empatou com André Cunha aos 17 minutos da etapa final, mas levou o segundo gol aos 43 minutos, com Moisés. A rodada será completada domingo com mais seis jogos. Marília e Flamengo de Guarulhos são os líderes da competição com 11 pontos cada.