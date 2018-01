Comercial goleia na abertura da Série A2 O grande destaque da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, realizado neste final de semana, foi a goleada do Comercial sobre o Olímpia, por 7 a 1, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Com o resultado, o time lidera o Grupo 1, com três pontos e saldo positivo de quatro gols. A goleada pode ser explicada pelas dificuldades que o Olímpia enfrentou durante a semana para regularizar seus jogadores junto à Federação Paulista de Futebol (FPF). O Comercial se aproveitou e não teve dificuldade para fazer 5 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Válber, Éder (3) e Rômulo. Depois Buiu fez mais dois no segundo tempo. Pinha anotou o gol de honra do time visitante. Ainda pelo Grupo 1, o Rio Preto perdeu em casa para o Botafogo, por 3 a 0. O Taquaritinga, que voltou à Série A2, empatou fora de casa com o Araçatuba, por 1 a 1. Em Franca, a Francana venceu o Bandeirante de Birigüi, por 3 a 2. Pelo Grupo 2, em Sorocaba, o São Bento venceu o São José, por 1 a 0. O Taubaté, que voltou à Série A2, foi surpreendido em casa pela Internacional de Limeira, por 2 a 1. O Flamengo de Guarulhos, mesmo em casa, não saiu do zero a zero com o improvisado Bragantino. No sábado, o Nacional venceu a Matonense por 2 a 0, na abertura da rodada. Regulamento - Pelo regulamento, na primeira fase, as equipes jogam em turno e returno dentro das suas chaves. Classificam-se à segunda etapa os quatro melhores. A partir daí, serão formados dois grupos de quatro clubes, que tornam a jogar em partidas de ida e volta. As duas melhores associações passam ao quadrangular final. O campeão desta nova fase será o novo representante da Primeira Divisão. Confira os jogos da 1ªrodada: Araçatuba 1 x 1 Taquaritinga Rio Preto 0 x 3 Botafogo Francana 3 x 2 Bandeirante Comercial 7 x 1 Olímpia Taubaté 1 x 2 Internacional Flamengo 0 x 0 Bragantino São Bento 1 x 0 São José Nacional 2 X 0 Matonense. Classificação: Grupo 1 1) Comercial, Botafogo e Francana 3 pontos; 4) Araçatuba e Taquaritinga 1; 6) Bandeirante, Rio Preto e Olímpia 0. Grupo 2 1) Nacional, Internacional e São Bento 3 pontos; 4) Bragantino e Flamengo 1; 6) Taubaté, São José e Matonense 0.