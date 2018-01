Comercial goleia no Paulista A-2 O Comercial se recuperou da derrota na estréia do Campeonato Paulista na Série A-2, neste domingo à tarde, ao golear a Francana por 6 a 1 pelo Grupo 1. O time de Ribeirão Preto jogando em casa, no Estádio Palma Travassos, não tomou conhecimento do adversário e ganhou com facilidade. Os gols do time comandado por Moacir Júnior foram marcados Wescley, Tiago Amaral, Moreira, Giuliano e Éverton Maradona, que marcou dois. Kilber descontou para a Francana. Com este resultado, o Comercial soma três pontos, estando na quarta colocação. A Francana está na lanterna, sem ponto. A liderança deste grupo é do Rio Preto de forma isolada, com seis pontos. O Rio Preto venceu o clássico regional contra o Mirassol por 2 a 1. Baiano e Tiganá marcaram para o Rio Preto, enquanto Joílson descontou para o Mirassol, que está na oitava posição, somando apenas um ponto. O Olímpia foi derrotado em casa, por 3 a 1, pelo Taquaritinga, que está na segunda posição, somando quatro pontos, enquanto o Olímpia não somou nenhum. No Grupo 2, São Bento e Juventus dividem a liderança, com seis pontos. O São Bento venceu pela manhã o Guaratinguetá por 2 a 0. O Juventus fez 5 a 3 no Flamengo de Guarulhos, jogando na Rua Javari, na capital. Os gols do Juventus foram marcados por Fabinho, que fez dois, Marabá, Luís Carlos e André Luís, que marcou contra. Juarez, duas vezes, e Rinaldo marcaram pelo Flamengo, que ocupa a quinta colocação, somando três pontos. O Taubaté conquistou sua primeira vitória na competição ao bater o Oeste, por 3 a 1, em Itápolis. O time soma agora três pontos na quarta colocação, enquanto o Oeste não tem nenhum na lanterna. À noite, em Araçatuba, o time da casa empatou com o Sertãozinho, por 1 a 1. Este foi o segundo empate do Araçatuba, com dois pontos, e o Sertãozinho ficou com quatro pontos. Confira os resultados da rodada: Araçatuba 1 x 1 Sertãozinho, Comercial 6 x 1 Francana, Bragantino 2 x 1 Noroeste, Bandeirante 2 x 1 Botafogo, São Bento 2 x 0 Guaratinguetá, Olímpia 1 x 3 Taquaritinga, Rio Preto 2 x 1 Mirassol, Juventus 5 x 3 Flamengo, Matonense 1 x 2 Nacional e Oeste 1 x 3 Taubaté.