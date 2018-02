Comercial, Nacional, Rio Preto e Santista estréiam na A-2 Dois jogos abrem neste sábado a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Na capital, o Nacional recebe o Rio Preto, às 16 horas, no Estádio Nicolau Alayon, enquanto em Ribeirão Preto (SP), o Comercial recebe a Portuguesa Santista. Quase rebaixado no ano passado, o time de São Paulo aposta em uma reformulação geral para apagar a má impressão. A maior novidade será o técnico José Carlos Fescina, que foi campeão da Série A-2 de 2006 com o Grêmio Barueri. Já o Rio Preto sonha em ir mais adiante. Na temporada anterior, o clube chegou à segunda fase, mas não obteve o acesso. Desta vez, o comando do time será do técnico Luciano Dias. O principal reforço é o goleiro Pitarelli, ex-Santos e Guarani. No outro confronto do dia, o Comercial recebe a Portuguesa Santista, às 19 horas, no Estádio Palma Travassos. A partida terá transmissão da Rede Vida. O clube de Ribeirão Preto é dirigido por Agnaldo Liz, ex-zagueiro de Palmeiras, Grêmio e Flamengo. A equipe santista aposta em veteranos para buscar o acesso imediato após o rebaixamento. O clube contratou os volantes Axel, ex-Santos e São Paulo, e Romeu, ex-Ponte Preta e Corinthians, além do meia Marcelo Passos, ex-Santos.