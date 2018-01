Comercial não quer euforia do time Sem dinheiro para investir em boas contratações e desconfiados do possível rendimento dos jogadores do time júnior incorporados aos profissionais, os torcedores do Comercial de Ribeirão Preto não apostaram na estréia da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista, anteontem, no Estádio Francisco Palma Travassos. Cerca de 300 foram e tiveram o privilégio de ver a goleada por 7 a 1 aplicada no Olímpia. "A goleada já passou, ninguém esperava esse resultado e precisamos trabalhar sério e errar o menos possível na competição", avisa o técnico Carlos Rabelo. O destaque do Comercial na estréia foi o atacante Éder, autor de três gols e, conseqüentemente, o artilheiro da A2 após uma rodada. Éder teve boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de Buiú, que marcou dois gols contra o Olímpia.