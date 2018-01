Comercial nas semifinais da Copa Estado O Comercial garantiu sua presença nas semifinais da Copa Estado de São Paulo, ao vencer o Juventus, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O campeão da competição vai garantir uma vaga na Copa do Brasil em 2004. Com um gol de cabeça do veterano zagueiro Bell, aos 34 minutos do primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar. Mesmo atuando de maneira bastante ofensiva durante todo o restante do jogo, o time paulistano não teve sorte e não conseguiu o empate, que levaria a decisão para uma prorrogação e, permanecendo a igualdade, aos pênaltis. Na quinta-feira, o Santo André foi o primeiro time a garantir uma vaga entre os quatro semifinalistas. Jogando em casa, o time do ABC fez 1 a 0 na Matonense no primeiro minuto da prorrogação, com o atacante Toni, e selou a passagem de fase. No domingo, mais dois jogos definem esta fase de quartas-de-final. Às 11 horas o Marília B recebe o Rio Claro e às 17 horas o Ituano, com um time reserva, já que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, recebe o Olímpia.