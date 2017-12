Comercial perde invencibilidade na B3 O Comercial de Tietê perdeu a invencibilidade na Série B-3 do Campeonato ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Vocem por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, quando foi realizada a 10ª rodada. Mesmo com esta derrota, o time de Tietê continua na liderança do Grupo 2, com 25 pontos ganhos. O Vocem é quinto, com 17. O único clube que ainda está invicto na competição é o Joseense, líder do Grupo 1 que nesta quarta-feira goleou o Paulistano por 5 a 1. O Guaçuano recuperou a vice-liderança do grupo ao bater o Osan por 2 a 0. O time de Mogi Guaçu foi beneficiado pela fato do Águas de Lindóia ter perdido cinco pontos por ter escalado um jogador irregular na partida contra o Paulista de Caieiras. Nesta rodada, o Águas perdeu para a Ponte Preta-Sumaré por 3 a 2. Confira todos os jogos: Águas de Lindóia 2 x 3 Ponte Preta-Sumaré; Ginásio Pinhalense 1 x 0 Grêmio Barueri; Guaçuano 2 x 0 Osan; União Iracemapolense 2 x 0 Elosport; Itararé 1 x 2 Pirassunguense; Jacareí (2) 2 x 2 (3) União do Vale; Joseense 5 x 1 Paulistano; Montenegro (2) 1 x 1 (0) Corinthians-B; Prudentino 5 x 0 Gazeta; Serra Negra 0 x 1 Paulista de Caieiras; União Suzano 0 x 2 Amparo; Tanabi 1 x 0 Andradina; Vocem 1 x 0 Comercial de Tietê e Ranchariense 2 x 0 Catanduvense. Classificação Grupo 1 - 1) Joseense - 26; 2) Guaçuano 21; 3) Paulista de Caieiras - 2; 4) Ponte Preta-Sumaré - 18; 5) União do Vale e Amparo - 17; 7) Osan - 15; 8) Jacareí e Águas de Lindóia - 14; 10) Ginásio Pinhalense - 12; 11) Grêmio Barueri- 11; 12) Paulistano e Serra Negra - 7; 14) União Suzano - 0. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê - 25; 2) Pirassununguense - 22; 3)Corinthians-B 21; 4) Montenegro - 19; 5) Vocem e Elosport - 17; 7) Prudentino - 16; 8) Tanabi -15; 9) União Iracemapolense -14; 10) Itararé -13; 11) Andradina - 7; 12) Gazeta - 6; 13) Catadunvense -3; 14) Ranchariense - -7.