Comercial pode garantir vaga por antecipação O returno da segunda fase da Copa Estado de São Paulo - 16ª rodada - começa nesta sexta-feira, com a realização de duas partidas. O destaque fica por conta do confronto entre Comercial e Francana, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, às 20h30, pelo Grupo 4. O time ribeirãopretano, que está a um passo de garantir classificação para as oitavas de final, é o líder isolado e soma 36 pontos. O de Franca, com 13 pontos e na sexta colocação, ainda tenta se manter vivo na competição. No outro jogo, às 16 horas, pelo Grupo 2, o Guarani-B (sexto colocado - 18 pontos) recebe o XV de Jaú (lanterna - 7), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira os demais jogos da 16ª rodada: Sábado - 11 horas - Ituano x Rio Claro; 15 horas - Nacional x Atlético Sorocaba; Rio Preto x Noroeste; Taquaritinga x Matonense; 16 horas - Inter de Bebedouro x Sertãozinho. Domingo - 10 horas - Olímpia x Marília-B; 11 horas - ECO x Juventus; 11 horas - São Bento x São Caetano-B; São Paulo-B x Santo André; Ferroviária x Palmeiras-B; Rio Branco x XV de Piracicaba; Araçatuba x Paraguaçuense; Mirassol x América; 15 horas - Jaboticabal x Barretos. Classificação: Grupo 1 1) Santo André 39; 2) Juventus 25; 3) Atlético Sorocaba 23; 4) ECO 19; 5) São Bento e São Paulo B 18; 7) São Caetano B 15; 8) Nacional 8. Grupo 2 1) Ituano 32; 2) Rio Claro 23; 3) Rio Branco 22; 4) Palmeiras B e XV de Piracicaba 20; 6) Guarani B e Ferroviária 18; 8) XV de Jaú 7. Grupo 3 1) Marília B 29; 2) Olímpia 28; 3) Noroeste 24; 4) Araçatuba 22; 5) Mirassol 21; 6) América 18; 7) Rio Preto 14; 8) Paraguaçuense 6. Grupo 4 1) Comercial 36; 2) Matonense 29; 3) Sertãozinho 25; 4) Jaboticabal 23; 5) Barretos 22; 6) Francana 13; 7) Internacional de Bebedouro 12; 8) Taquaritinga 5.