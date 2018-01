Comercial tenta se vingar do Sertãozinho O Comercial poderá se vingar da derrota diante do Sertãozinho, por 3 a 2, na estréia do Campeonato Brasileiro da Série C, em menos de 48 horas. Os dois times se encontram novamente nesta sexta-feira, às 20 horas, na abertura da 17ª roda da da Copa Estado de São Paulo, no estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho. Mas o Comercial, na verdade, está mais preocupado com o dérbi de Ribeirão Preto, chamado de Come-Fogo, que será realizado domingo pelo grupo 23 da Série C. O duelo local não acontece oficialmente há quatro anos e o Comercial não vence o Botafogo desde 1995. Na Copa Estado, o Comercial está há dez jogos sem perder, contabilizando 37 pontos e ocupando a liderança do grupo 4. O Sertãozinho ocupa a quarta posição, com 26, lutando para manter viva a esperança de garantir vaga à próxima fase. Ainda na sexta-feira acontecem mais quatro jogos, todos às 20 horas. No grupo 1, o São Caetano-B (sétimo colocado - 16 pontos) duela com o ECO (sexto - 19). Pelo 4, o Barretos (quinto - 22) recebe a Inter de Bebedouro (penúltimo - 13). Ainda tem mais: a Francana (sexta - 14) enfrenta o Taquaritinga (sexto - 5) e a Matonense (segunda - 32) encara o Jaboticabal (terceiro - 26).