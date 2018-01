Comercial vai pressionado para Come-fogo O Comercial vai pressionado para o clássico contra o Botafogo - o tradicional Come-fogo - no próximo domingo, em sua segunda partida no Campeonato Brasileiro da Série C. O time vem de uma derrota na estréia - perdeu para o Sertãozinho por 3 a 2, de virada, em casa - e agora precisa vencer de qualquer maneira para evitar uma provável crise interna. O jogo está marcado para às 16 horas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Não bastasse a pressão natural pela vitória sobre o tradicional rival, o técnico Pinho tem problemas para escalar a equipe. Dois jogadores se contundiram na estréia e podem ficar de fora: o atacante Moreno e o volante Marco Antônio. Antes de encarar o clássico, no entanto, Pinho terá de pensar novamente no Sertãozinho. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira pela Copa Estado de São Paulo, mas Pinho já decidiu que vai usar o time reserva. O Comercial lidera o seu grupo e o Sertãozinho ainda busca a segunda vaga para a próxima etapa, faltando ainda seis rodadas. O técnico do Botafogo, Roberto Fonseca evita falar sobre o fiasco do rival na estréia. Garante que o Sertãozinho é um time forte e que é preciso respeitar todos os adversários. Apesar disso, faz uma ironia. "Talvez tenham se esquecido do jogo de quarta-feira (contra o Sertãozinho) e se preocupado muito com o de domingo (contra o Botafogo)", disse ele. O técnico poderá definir já nesta sexta-feira a equipe que começa a partida, que vai marcar a estréia do Botafogo na competição, mas adianta que o time só será divulgado momentos antes do início do jogo.