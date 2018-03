Comercial vence Bandeirante na A2 O Comercial derrotou o Bandeirante, por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, quando foi completada a nona rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O jogo, realizado no Estádio Palma Travassos, teve um gol antes do primeiro minuto e colocou o Comercial na terceira posição com 14 pontos. O Bandeirante continua na vice-liderança com 15 pontos. Rômulo abriu o placar aos 45 segundos. Ele marcou outro de pênalti, com Renatinho e Alexandre, contra, completando o placar. Luciano aos 44 e Rodrigo aos 49 minutos do segundo tempo diminuíram. Depois de sofrer duas derrotas consecutivas, a Francana, atuando em casa, voltou a vencer. Desta vez bateu, por 1 a 0, o Taquaritinga, que permanece com 12 pontos. O time de Franca tem 19 pontos, na liderança geral e do Grupo 1. O Araçatuba ainda não melhorou sua posição ao empatar em casa com o Botafogo por 2 a 2. O Araçatuba chegou aos 10 pontos, enquanto o Botafogo soma 11. Por falta de energia elétrica o jogo entre Rio Preto e Olímpia foi transferido para esta quinta-feira às 15 horas, no mesmo local, o Estádio Anísio Hadad. Pelo Grupo 2, num jogo equilibrado, o São Bento venceu o Bragantino por 1 a 0. O time de Sorocaba agora divide a vice-liderança com o Taubaté, ambos com 15 pontos. O time do Vale do Paraíba venceu, à tarde, em casa, a Matonense, por 2 a 1. O Flamengo derrotou a líder Internacional, por 1 a 0, enquanto o jogo entre Nacional e São José foi interrompido ainda no primeiro tempo por causa das chuvas. Um novo jogo está marcado para esta quinta-feira, às 15 horas, no mesmo local, no estádio Nicolau Alayon. Confira os resultados: Flamengo 1 x 0 Internacional; Taubaté 2 x 1 Matonense; São Bento 1 x 0 Bragantino; Comercial 4 x 2 Bandeirante; Araçatuba 2 x 2 Botafogo e Francana 1 x 0 Taquaritinga. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 19 pontos; 2) Bandeirante 15; 3) Comercial 14; 4) Olímpia 13; 5) Taquaritinga 12; 6) Botafogo 11; 7) Araçatuba 10; 8) Rio Preto 4. Grupo 2 - 1) Internacional 17 pontos; 2) Taubaté e São Bento 15; 4) Nacional 14; 5) Flamengo 13; 6) Matonense 10; 7) Bragantino 5; 8) São José 4.