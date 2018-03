Comercial vence Bragantino na Série A2 O Comercial ganhou do Bragantino por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com o resultado, o Comercial assumiu a segunda posição do grupo 3, com três pontos, ao lado do Araçatuba. Já o Bragantino segue sem pontuar - o líder é o Juventus, que chegou aos 6 depois de vencer também neste sábado. Douglas Richard abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, Giuliano cobrou pênalti aos 34 e fez 2 a 0 para o Comercial. A Série A2 terá mais dois jogos neste domingo, ambos pelo grupo 4. Às 15 horas, Bandeirante e Noroeste se enfrentam em Birigüi. E às 18h10, o São Bento recebe o Mirassol em Sorocaba.