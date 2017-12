Comercial vence na Copa Mauro Ramos Apenas três jogos foram realizados, neste domingo, pela Copa Mauro Ramos, que reúne clubes do interior de São Paulo. O destaque ficou para a vitória do Comercial sobre a Ferroviária, por 2 a 1, em Araraquara. Agora, o time de Ribeirão Preto ocupa a segunda colocação do Grupo 2, com três pontos, enquanto a Ferroviária também tem três, mas é a terceira colocada. O União Barbarense não deu chances ao Ituano e marcou 3 a 1. O jogo foi realizado no Estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara. Todos os times do grupo têm três pontos. O Santo André bateu em casa, no Estádio Bruno José Daniel, o Juventus por 1 a 0. Apesar da derrota o Juventus permanece em primeiro do grupo, porque está com um gol de saldo. O time do ABC é terceiro colocado, com um gol pró e zero de saldo. Rio Branco e Matonense completam a rodada na quarta-feira, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Mesmo com um jogo a menos, o Rio Branco lidera o grupo, com três pontos e um gol de saldo. A Matonense é a lanterna, sem nenhum ponto.