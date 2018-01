Comercial vence Sertãozinho na Copa FPF O Comercial venceu por 3 a 1 o Sertãozinho, neste domingo à noite, no complemento da rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. Com este resultado, o time de Ribeirão Preto lidera sozinho o Grupo 1, com 18 pontos, enquanto que o Sertãozinho continua na lanterna, com apenas seis pontos. Os gols foram Ézio (dois) para o Comercial, e Maranhão, para o time de Sertãozinho. A classificação atualizada deste grupo da primeira fase é: Grupo 1) 1.º - Comercial, 18 pontos; 2.º - Rio Claro, 15; 3.º - Ferroviária, 13; 4.º. Botafogo, 10; 5.º XV de Piracicaba, 8; 6.º- Matonense, 6 (2 vitórias); 7.º - Sertãozinho, 6 (1 vitória).