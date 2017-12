Comissão absolve Márcio Rezende Nada de punição, mas compreensão, carinho e reconhecimento foi o que o árbitro Márcio Rezende de Freitas (Fifa/SC) recebeu nesta segunda-feira do presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Edson Rezende. E a demonstração de afeto não ficou restrita a ele, mas a todos os juízes, já que o dirigente foi claro ao afirmar que os erros vão continuar a ocorrer e precisam ser compreendidos por todos. ?Se quiserem que os árbitros sejam punidos por erros deste tipo, por interpretação, vamos ficar sem juízes. Tem que haver bom senso!?, exclamou o presidente da Comissão. ?O ideal era que não acontecessem, mas os erros vão ocorrer e continuar ocorrendo, porque o árbitro é humano.? Edson Rezende foi categórico ao sair em defesa do que considerou ser uma ?fatalidade?: o erro de Márcio Rezende, que não deu o pênalti do goleiro corintiano Fábio Costa sobre o meia Tinga, do Internacional, durante o confronto de domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada por 1 a 1. ?Foi uma fatalidade. Assistia ao jogo e acho que o Márcio estava um pouco mal colocado, porque um contra-ataque rápido originou a jogada. E ele mesmo admitiu isso para mim hoje (21) durante uma conversa por telefone?, destacou o presidente da Comissão de Arbitragem. ?Ele está abatido, chateado, mas o fato de o goleiro do Corinthians ter encolhido a perna o enganou e o Márcio pensou que não houve o toque.? Na súmula enviada nesta segunda-feira à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Márcio Rezende não fez nenhum alusão ao erro. Relatou que Tinga foi expulso ao 74 minutos da partida, ?por se jogar na área adversária na disputa de um lance com o goleiro, cavando uma penalidade máxima?. Em seguida, ressaltou que o atleta já havia recebido o cartão amarelo e, por isso, ao ser advertido com o segundo, foi excluído do confronto. Para o presidente da Comissão de Arbitragem, Márcio Rezende agiu corretamente, porque interpretou o lance de acordo com sua subjetividade. E, na tentativa de preservar , além de ratificar o caráter idôneo do juiz de Santa Catarina, passou a fazer comparações com os erros cometidos rotineiramente por jogadores. ?É impossível o Márcio ter tido má fé. Se for assim, a gente vai pensar que todo gol contra é má-fé, todo pênalti perdido por um jogador é má-fé, um frango do goleiro é má-fé?, argumentou o presidente da Comissão de Arbitragem. ?Por um acaso, o atacante italiano Baggio foi execrado da Itália quando perdeu o pênalti contra o Brasil na decisão da Copa de 1994? O Zico, quando perdeu o pênalti contra a França, na Copa de 1986, foi defenestrado? Não foi. E por que eu faria isso com o Márcio?? De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem, Márcio Rezende só não será escalado para apitar na penúltima rodada do Brasileiro porque já havia sido programada uma partida em Santa Catarina, onde será homenageado. Mas, Edson Rezende foi enfático ao frisar que sua intenção é a de incluí-lo no sorteio da última rodada do Nacional. ?O que não podemos é esquecer a carreira vitoriosa do Márcio. O erro da decisão do Campeonato Brasileiro de 1995 foi com ele, tudo bem, mas ocorreu outro só agora, dez anos depois?, disse Edson Rezende, que negou ter ouvido de Márcio Rezende um pedido para não ser escalado na última rodada do Brasileiro. ?Aí, todo mundo se esquece que ele foi bem na Copa de 1998 e que é escalado pela Fifa para apitar os confrontos mais difíceis nas Américas. Por mim, o Márcio já está no sorteio da última rodada do Brasileiro.? Ao final, o presidente da Comissão de Arbitragem rebateu as acusações de que o Corinthians está sendo beneficiado pelos juízes no Nacional. Lembrou que o time paulista também já foi prejudicado e citou como exemplo o confronto remarcado contra o Santos. Ressaltou dois lances: o penâlti não assinalado quando a partida estava empatada sem gols e a não expulsão de Saulo na jogada em que somente o meia corintiano Carlos Alberto foi expulso.