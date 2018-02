Comissão da FPF vai recomendar anulação A comissão de inquérito que investigou possível manipulação de resultados nos 12 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho e nos 10 dirigidos por Paulo José Danelon no Campeonato Paulista concluiu nesta quarta-feira o relatório que o Tribunal de Justiça Desportiva vai utilizar como instrumento para decidir se anula ou não partidas da competição. A decisão do TJD deverá ocorrer na próxima semana. ?Vamos respeitar os prazos, mas pretendemos dar a posição do tribunal rapidamente??, disse o presidente Naief Saad Neto à tarde, antes de receber o material. A Agência Estado apurou que pelo menos duas partidas, que seriam Portuguesa Santista x União São João e Guarani x Atlético Sorocaba (ambas apitadas por Danelon), receberão recomendação para que sejam anuladas. No entanto, é pouco provável que isso aconteça, pois poderia provocar uma reviravolta que comprometeria a competição de 2006. O problema é que possíveis manipulações mudariam o rebaixamento. Como uma virada de mesa pela qual não cairia ninguém não poderá ocorrer, pois feriria o Estatuto do Torcedor, a solução pode ser indenizar o clube que for prejudicado. O presidente da FPF, Marco Polo del Nero, inclusive, já acenou com essa hipótese, que dependeria da aprovação do Conselho Arbitral. O resultado do trabalho da comissão foi dividido em um relatório coletivo e outros com as impressões de cada um dos participantes da investigação ? os ex-juízes Silas Santana e Sidrack Marinho dos Santos e o ex-auxiliar Teodoro de Castro Nico. O inquérito foi presidido pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves.