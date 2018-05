Comissão de Tite verá jogos do Atlético de Madrid após Filipe Luís se recuperar

A recuperação de Filipe Luis de uma fratura na perna esquerda voltou a mudar a programação de jogos a serem observados pela comissão técnica da seleção brasileira às vésperas da convocação para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a CBF comunicou que Sylvinho e Matheus Bachi, auxiliares de Tite, vão acompanhar os dois próximos jogos do Atlético de Madrid, clube do lateral-esquerdo.

Bachi e Sylvinho estarão presentes nesta quinta ao Estádio Wanda Metropolitano, onde o Atlético de Madrid vai receber o Arsenal para o jogo de volta das semifinais da Liga Europa. Depois, no domingo, eles também estarão no local para o confronto entre o clube madrilenho e o Espanyol, válido pelo Campeonato Espanhol.

A disputa pela vaga de reserva imediato de Marcelo na lateral esquerda da seleção é uma das principais dúvidas de Tite para definir a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo, sendo que a briga está entre Filipe Luís e Alex Sandro, da Juventus. Assim, com o jogador do Atlético de Madrid recuperado, a sua comissão acompanhará os dois próximos duelos do time espanhol para ver como estará Filipe Luís após ficar quase 50 dias afastado dos gramados.

Antes, no último domingo, Slyvinho e Bachi acompanharam o triunfo do Galatasaray por 2 a 0 sobre o Besiktas, que teve como titular Anderson Talisca, principal alvo de observação dos auxiliares de Tite nesse jogo. Mas para que pudessem ver um segundo compromisso do Atlético de Madrid, eles desistiram de acompanhar o confronto entre Besiktas e Kayserispor no próximo domingo.

Além disso, Cleber Xavier e Fernando Lázaro estarão na China no próximo fim de semana, onde acompanharão dois jogos. Eles vão ver Shangai SIPG x Beijing Guoan, de Renato Augusto, no sábado, e FC Renhe x Shandong Luneng, de Gil, no domingo.

Tite vai anunciar a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo em 14 de maio. Uma semana depois, o grupo vai se apresentar ao treinador na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A equipe fará amistosos contra Croácia, em 3 de junho, e Áustria, no dia 10, antes da estreia contra a Suíça, no dia 17.